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Неизвестный открыл стрельбу у здания горбольницы в Свердловской области

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В городе Асбест Свердловской области неизвестный открыл стрельбу по зданию городской больницы и машине работающего там врача ковидной реанимации. Об этом 3 ноября сообщает РЕН ТВ.

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Как стало известно телеканалу, инцидент произошел около 22:00 (20:00 мск) у инфекционного отделения городской больницы Асбеста № 1. По словам местных жителей, одна из пуль попала в кислородную разводку, после чего чудом не произошел взрыв.

При этом, как рассказал персонал больницы, злоумышленник не открывал огонь по зданию медучреждения, а только направлял в сторону него оружие. По некоторым данным, стрелявшим мог быть родственник одного из пациентов, скончавшихся от коронавируса в больнице.

В областном управлении МВД, в свою очередь, подтвердили информацию о стрельбе и сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка, а также выясняются детали произошедшего. Личность стрелка пока не установлена.

Ране, 31 октября, сообщалось, что священнослужитель открыл стрельбу после нападения в храме в Москве. Мужчина устроил драку со священнослужителем в туалете храма, однако он дал отпор и достал сигнальный пистолет, произведя выстрел.

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