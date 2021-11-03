Прямой эфир
Политика
Сенатор оценил призыв генерала ВСУ ввести военное положение на Украине из-за РФ
Общество
Побывавший в Киеве рейс Wizz Air прибыл в Москву из Будапешта
Мир
Взрыв прогремел в афганском городе Джелалабад
Общество
В России выявили 40 443 случая COVID-19 за сутки
Мир
Песков прокомментировал слова Байдена о «горящей тундре»
Мир
Bloomberg сообщило о возможном затягивании ввода в эксплуатацию СП-2 до мая
Общество
Научный руководитель ВШЭ Кузьминов возглавит экспертный совет при правительстве
Общество
Все перенаправленные в Нижний Новгород рейсы вылетели в Москву
Наука
The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности «Спутника Лайт»
Общество
В Томской области продлили нерабочие дни на неделю

Свияжский фестиваль «Народная лодка» претендует на престижную премию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка» представит Татарстан в основном списке лауреатов в финале X национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

В региональном этапе премии принимали участие 515 проектов из 62 российских регионов России, а в финал прошли 249 проектов из 59 регионов.

Как пишет ИА «Татар-информ», организаторы фестиваля «Народная лодка» будут защищать проект в номинации «Лучшее этнокультурное событие». Презентация пройдет с 1 по 3 декабря в Ульяновске.

Фестиваль «Народная лодка» состоялся в августе на набережной Свияжска. В нем приняло участие более 200 человек: судостроители, музыканты, фольклористы, мастера-ремесленники, специалисты в области традиционной культуры и кухни. Они знакомили гостей фестиваля с местными традициями. В дни проведения мероприятия музей-заповедник «Остров-град Свияжск» посетило более 18 тыс. гостей.

Ранее сообщалось, что лауреатом X национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards стал подмосковный фестиваль «Гуслицкий хмель». Его признали одним из лучших в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021