Свияжский фестиваль «Народная лодка» претендует на престижную премию

Фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка» представит Татарстан в основном списке лауреатов в финале X национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

В региональном этапе премии принимали участие 515 проектов из 62 российских регионов России, а в финал прошли 249 проектов из 59 регионов.

Как пишет ИА «Татар-информ», организаторы фестиваля «Народная лодка» будут защищать проект в номинации «Лучшее этнокультурное событие». Презентация пройдет с 1 по 3 декабря в Ульяновске.

Фестиваль «Народная лодка» состоялся в августе на набережной Свияжска. В нем приняло участие более 200 человек: судостроители, музыканты, фольклористы, мастера-ремесленники, специалисты в области традиционной культуры и кухни. Они знакомили гостей фестиваля с местными традициями. В дни проведения мероприятия музей-заповедник «Остров-град Свияжск» посетило более 18 тыс. гостей.

Ранее сообщалось, что лауреатом X национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards стал подмосковный фестиваль «Гуслицкий хмель». Его признали одним из лучших в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма».