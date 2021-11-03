Песков прокомментировал слова Байдена о «горящей тундре»

Тундра действительно горит, однако леса горят также в Калифорнии, в Турции и других странах мира. Это изменения климата, с которыми сталкиваются все. Об этом 3 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

2 ноября президент США Джо Байден на климатическом саммите в Глазго заявил, что у России есть проблема в виде «тундры в огне». Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин не поехали на саммит G20, а выступили в формате видеоконференции.

«Тундра действительно горит. Но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, в Турции и в других странах мира. Это изменения климата, с которыми мы все сталкиваемся. Россия сталкивается с вызовами даже больше других. [...] Россия занимает ответственную позицию, у нас сформирована работа по многим направлениям. Скорее всего это не было доложено президенту США, когда он это говорил»,— сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва не умаляет значимость саммита в Глазго, однако действия России последовательны. К ним, по словам Пескова, относятся меры по борьбе с лесными пожарами, по диверсификации энергобаланса, который уже более «зеленый», чем у многих стран.

Вместе с тем представитель Кремля заявил, что, когда состоится очередное общение президентов России и США, у Путина будет возможность рассказать Байдену о мерах РФ по борьбе с изменением климата.

Ранее, 2 ноября, Путин рассказал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов. Он отметил, что российские леса составляют около 20% лесных массивов мира, и страна принимает энергичные меры по их защите.

В своем видеообращении к участникам саммита «Группы двадцати» 31 октября глава государства отметил, что сокращения объемов выбросов парниковых газов недостаточно. По его словам, необходимо наращивать их поглощение. Также Путин заметил, что Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации. Он сообщил, что доля безуглеродных источников энергии в стране превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%.

31 октября Байден заявил, что разочарован фактическим отсутствием лидеров России и Китая на встрече «Группы двадцати». Он также упрекнул Россию, Китай и Саудовскую Аравию в якобы нежелании бороться с изменениями климата.

Конференция ООН по изменению климата (COP26) проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами саммит будет посвящен тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата. По ее итогам должен быть принят ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.