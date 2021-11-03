Пассажиры подрались на МЦК из-за музыки в вагоне

Драка между двумя девушками и мужчиной произошла в поезде на участке Московского центрального кольца (МЦК). Причиной стало недовольство пассажирки громко звучащей музыкой. Об этом 3 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Потасовка произошла накануне на участке между станциями «Хорошево» и «Кутузовская». Одна из пассажирок сделала замечание другой девушке из-за музыки, в перепалку ввязался мужчина, сидящий неподалеку.

В итоге пассажир повалил громко слушавшую музыку девушку на сиденье и сел на нее сверху, начав душить. В адрес пассажирки посыпались угрозы, а мужчина грозился, что выкинет ее на рельсы.

29-летняя москвичка, которая возмутила пассажиров, отделалась синяками и ссадинами на лице. Полиция выясняет обстоятельства потасовки на МЦК.

1 ноября мужчины защитили девушку от пьяных хулиганов в вагоне метро Москвы. В вагоне метро завязалась драка, зачинщиков высадили из вагона на станции метро «Выхино».