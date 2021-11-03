Дело возбудили после обстрела на Урале реанимации для больных COVID-19

После обстрела в Свердловской области в городе Асбесте больницы для пациентов с COVID-19 и машины врача реанимации правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом сообщил 3 ноября портал E1.

В настоящее время дело расследует полиция. Оно возбуждено по статье «Хулиганство».

Однако Следственный комитет подал в прокуратуру ходатайство о передаче ему уголовного дела. Решение связано с большим общественным резонансом и социальной значимостью произошедшего.

По данным РЕН ТВ, одна из пуль попала в кислородную разводку. По счастливой случайности не произошло взрыва.

Видео обстрелянного автомобиля показал Telegram-канал «Екатеринбург №1». На транспортном средстве медика видны более десятка характерных для обстрела следов.

В результате нападения медик не пострадал. Предполагается, что стрельбу рядом с ковидным госпиталем мог устроить родственник погибшего пациента с COVID-19, сообщил портал E1. Инцидент произошел на территории больницы № 1.

В ночь на 15 августа в результате стрельбы на Кутузовском проспекте в Москве погиб 28-летний мужчина. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».