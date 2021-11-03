Штормовое предупреждение в связи с ветром объявили в Петербурге

Жителей Санкт-Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий в среду, 3 ноября. Начиная с 11–14 часов в городе усилится юго-восточный ветер. При порывах его скорость может достигать 12–14 м/с. Такой прогноз сделали специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Жителям рекомендовали убрать хозяйственные вещи с балкона или со двора дома, закрыть окна. Автомобили следует парковать либо в гаражах, либо вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улице необходимо обходить рекламные щиты и шаткие строения, сообщает телеканал «78».

Улицы Москвы вечером 1 ноября окутал густой туман. На некоторых улицах видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадали в «кисель».