Врачи перечислили симптомы развития рака печени

Специалисты центра исследования рака Великобритании назвали симптомы, которые могут сигнализировать о развитии рака печени. Об этом сообщает Express.

По словам специалистов, провериться следует людям, которые ощущают слишком быстрое насыщение после приема пищи. Ученые пояснили, что из-за новообразования в печени повышается давление, поэтому жидкость из вен вытесняется в брюшную полость, что, в свою очередь, дает ложное ощущение сытости.

Также о серьезном заболевании могут свидетельствовать потеря веса, пожелтение кожи и белков глаз, зуд и слабость.

23 октября стало известно, что популяционный скрининг поможет найти колоректальный рак и вылечить его на ранней стадии.

19 октября сообщалось, что постоянные приступы икоты могут являться симптом рака пищевода.

«При немотивированной икоте надо обратиться к врачу. Если врач не может найти очевидной причины, он может направить больного на эндоскопию, рентген грудной клетки, ЭКГ или анализы крови. Во время таких анализов может быть выявлен рак», — сказал доктор Хуссейн Абде, директор и главный фармацевт британской онлайн-аптеки Medicine Direct.

В августе онколог кафедры госпитальной хирургии им. В.А. Оппеля СЗГМУ им. И.И. Мечникова, хирург Рустем Топузов назвал признаки онкологического заболевания желудка на ранних стадиях. Ими могут быть тошнота и рвота после приема пищи, ощущения кома в нижнем отделе пищевода, нарушение прохождения еды и не только.