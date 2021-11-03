Петербуржцы установили рекорд по количеству обращений в службу «122»

В октябре операторы службы «122» в Санкт-Петербурге приняли более 521 тыс. звонков по вызову врача на дом, порядка 143 тыс. звонков по вопросам вакцинации и 48 тыс. просьб о записи на прием к врачу. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Суточный рекорд по количеству обращений был установлен 18 октября — 39 187 принятых вызовов. Общее количество звонков в службу «122» превысило 4 млн.

В сутки в среднем поступает 23,5 тыс. звонков. Принимать до 900 звонков службе помогает голосовой помощник по имени Виктория. Он не только оформляет заявки на вызов врача на дом, но и отвечает на запросы о ранее созданной заявке, сообщает телеканал «78».

2 ноября сообщалось, что жители Санкт-Петербурга, имеющие справку об антителах к коронавирусу и отрицательный ПЦР-тест, смогут получить QR-коды. Таким образом, они появятся у тех горожан, которые во время болезни не обращались к врачу.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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