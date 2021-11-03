Российские продажи Lada в октябре упали на треть

В октябре 2021 года в России было продано 25 573 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada, что на 30,9% меньше, чем в октябре 2020 года. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

Тем не менее результаты продаж за десять месяцев текущего года (294 422 автомобиля) выше на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В октябре самым продаваемым стало семейство Lada Vesta c результатом в 10 261 автомобиль. На втором месте находятся автомобили семейства Lada Granta — 7273 проданных машин. Третье место у Lada Largus — продажи модели составили 3937 автомобилей.

28 сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) собирается проверить новую модель реализации автомобилей компании «АвтоВАЗ».

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» с 15 ноября 2021 года начнет продажи автомобилей, оснащенных стандартным набором аксессуаров, от которого клиенту нельзя будет отказаться. При этом доплата за дополнительное оборудование составит до 30 тыс. рублей.