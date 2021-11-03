В Югре подросткам без родителей запретили посещать ТЦ до 14 ноября

В Ханты-Мансийском автономном округе дети до 16 лет не смогут посещать торговые центры без сопровождения родителей до 14 ноября. Об этом в среду, 3 ноября, сообщила глава региона Наталья Комарова в постановлении «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе» от 2 ноября 2021 года, опубликованном на сайте правительства региона.

«Собственникам торговых центров, в которых расположены торговые организации, ввести запрет посещения до 14 ноября 2021 года включительно гражданами, не достигшими возраста 16 лет, без сопровождения родителей (законных представителей)», — сказано в документе.

Также губернатор продлила запрет на проведение до 14 ноября 2021 года включительно зрелищно-развлекательных мероприятий.

Отмечается, что до 14 ноября регистрация брака будет проводиться по предварительной записи. При этом в помещении органа ЗАГС может находиться не более восьми человек, включая сотрудника организации.

Также с 8 ноября индивидуальные предприниматели и организации Югры обязаны перевести работающих в них беременных женщин на дистанционную работу.

По данным департамента здравоохранения региона, сейчас 2288 пациентов проходят лечение от COVID-19, 155 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, а 223 пациента — в реанимации.

За всё время пандемии коронавирус выявлен у 82,6 тыс. жителей Югры. Общее число жителей, привившихся первым компонентом вакцины, — 697 тыс. человек.

Российский лидер Владимир Путин согласился с предложением вице-премьера Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней в ходе совещания 20 октября. При этом предусмотрено сохранение заработной платы на период с 30 октября по 7 ноября. Путин поручил оказать поддержку регионам кадрами и лекарствами, а также предусмотреть меры поддержки бизнеса. Он также указал на возможность глав регионов продлевать период нерабочих дней.

1 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости ускорить вакцинацию от коронавируса в 10 российских регионах. Также министр подчеркнул, что введенный президентом России Владимиром Путиным режим нерабочих дней и антиковидные ограничения дают свои результаты.

В тот же день руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в некоторых регионах России снизился темп прироста новых случаев COVID-19, однако говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано. Она пояснила, что прирост новых случаев коронавирусной инфекции наблюдается в 78 регионах страны, а снижение — в двух регионах.

Ранее, 30 октября, Мурашко сообщил, что скорость вакцинации от COVID-19 в России выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. Кроме того, он рассказал, что отмечается снижение заболеваемости в тех регионах, где введены жесткие коронавирусные ограничения.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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