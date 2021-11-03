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Волгоградских медиков задержали за подделку сертификатов о прививках

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В городе Михайловке Волгоградской области двух медицинских работников задержали по подозрению в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Женщины в общей сложности продали порядка 100 фальшивых документов о наличии прививок.

ИА «НовостиВолгограда.Ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону пишет, что в подделке сертификатов подозревается 51-летняя медсестра районной больницы и 28-летняя заведующая ФАПом. Справки у них покупали не только жители Михайловки, но и приезжие из других городов. Медсестра «принимала заказы», а заведующая ФАПом изготавливала документы, уверены в правоохранительных органах.

Точное количество обладателей фальшивых сертификатов будет установлено во время расследования. Действиям тем, кто купил фальшивки, также дадут правовую оценку.

Медсестра уже дала признательные показания. Обстоятельства совершения преступления выясняет полиция. В отношении медработников возбуждено уголовное дело по статье о сбыте поддельных документов. Им грозит до двух лет лишения свободы.

2 ноября пресс-служба МВД сообщила, что в России за полгода было возбуждено 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, установлены 293 фигуранта.

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