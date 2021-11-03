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Смартфоны на 8,6 млн рублей закупят для Росгвардии Ростовской области

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Войсковая часть Росгвардии в Ростовской области ищет поставщика, который обеспечит бойцов средствами связи. Общая стоимость контракта — более 8,6 млн рублей.

На эти деньги исполнитель должен предоставить мобильные телефоны, номера для них, обеспечить автоматическую оплату связи и техническую поддержку. Услуги будут предоставляться в течение двух лет, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, сообщает RostovGazeta.

Ранее власти Ростовской области решили выделить из регионального бюджета более 56 млн рублей на закупку кислородного оборудования для ковидных госпиталей. Средства направят на приобретение концентраторов кислорода, кислородных баллонов и аппаратов искусственной вентиляции легких.

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