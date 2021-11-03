Эксперты оценили планы московских властей по обучению таксистов

Опрошенные «Известиями» эксперты позитивно оценили намерение властей Москвы создать цифровую платформу для обучения водителей такси.

О том, что столичное правительство выделило субсидию на эти цели, стало известно накануне, 2 ноября. Предполагается, что обучение будет состоять из четырех разделов: «Пассажирский сервис», «Образовательный курс по русскому языку», «Москвоведение» и «Транспортное законодательство и особенности дорожного движения в Москве». На цифровой платформе будут содержаться учебные материалы и тестовые задания, позволяющие оценить уровень профессиональных знаний.

Руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский выразил уверенность в том, что такой подход к обучению позволит сделать для таксистов работу в Москве «более комфортной через иное восприятие столицы».

«Городская среда станет более понятной, а улицы и культурные объекты — знакомыми и интересными», — отметил он.

Директор ассоциации содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная Ассоциация Московской Агломерации» (Ассоциация «ТАМА»), заместитель председателя комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Норайр Блудян со своей стороны подчеркнул, что запуск платформы повысит качество и безопасность перевозок.

«Безопасность перевозок пассажиров легковыми такси всегда является приоритетным критерием для власти города, поскольку в Москве это самый опасный сегмент перевозок», — заключил он.

В столице как для автовладельцев, так и для водителей такси действует мобильное приложение «Парковки Москвы». На его карте указаны все парковочные зоны — как городские улицы, так и парковки со шлагбаумом. Также с помощью геолокации водитель видит, на какой парковке можно встать, а где разрешено парковаться только автобусам или такси.