Один из военачальников талибов погиб при теракте в Кабуле

Один из лидеров вооруженных сил радикального движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) Хамдулла Мохлис погиб 2 ноября при теракте близ военного госпиталя имени Мухаммада Дауд-хана в Кабуле. Об этом в среду, 3 ноября, сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в движении.

Как рассказал представитель талибов, как только была получена информация об атаке на госпиталь, Мохлис бросился туда, несмотря на то, что его пытались остановить. Позднее выяснилось, что он был убит в ходе столкновения с одним из напавших на госпиталь боевиков.

Первый взрыв прогремел утром 2 ноября возле здания госпиталя в квартале Вазир-Акбар-Хан, где также находятся иностранные дипмиссии. Затем последовал еще один взрыв. По информации афганских СМИ, атаки были совершены боевиками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» (обе террористические организации запрещены в РФ).

Позднее талибы сообщили об уничтожении всех боевиков, участвовавших в нападении и совершении двух взрывов возле больницы. Представитель «Талибана» Забиулла Муджахид сказал, что нападение было подавлено в течение 15 минут благодаря оперативному вмешательству.

По последним данным, в результате атаки погибли 25 человек, ранены 50. По словам врача из военного госпиталя, на который было совершено нападение, ситуация в данный момент нормализовалась.

Боевики запрещенной в РФ группировки ИГ в Афганистане ранее совершили в стране ряд терактов. 15 октября в шиитской мечети Биби-Фатима в афганском Кандагаре также произошел теракт. Погибли 63 человека, еще 83 пострадали. 8 октября взрыв прогремел в шиитской мечети Сеид-Абад в Кундузе. В результате погибли 150 человек, около 200 получили ранения.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001-го. Движение «Талибан» начало наступление на крупные города страны. 15 августа талибы вошли в Кабул, объявив о завершении войны.