Детей-сирот в школах Нижнего Тагила оставили без диетического питания

В Нижнем Тагиле в двух школах нарушались права детей-сирот. Им не предоставлялось диетическое питание. Это выяснила прокуратура Ленинского района.

ТагилСити.Ру уточняет, что организаторами питания в средней школе № 9 поселка Уралец и средней школе № 65 является ООО «Комбинат общественного питания».

Во время прокурорской проверки выяснилось, что исполнитель контракта допустил нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Отдельное меню для детей, которым требуется лечебное и диетическое питание, не было создано.

Дисциплинарные взыскания по итогам проверки получили двое сотрудников комбината. Соответствующее питание детям предоставили.

В конце октября сообщалось о скандальном инциденте, связанном с насилием в семье профессиональной опекунши в Нижнем Тагиле. С женщиной проживали 20 детей. В город для разбирательства отправился уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.