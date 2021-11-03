Названы самые продаваемые автомобили Hyundai в России в октябре

Корейская компания Hyundai в октябре 2021 года продала в России 13 162 автомобиля. Бестселлером марки по итогам месяца стал седан Hyundai Solaris. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 3 ноября в редакцию «Известий».

В октябре 2021 года было реализовано 5323 автомобиля Solaris, что примерно соответствует уровню продаж седана за тот же месяц прошлого года. Второе место по популярности в октябре текущего года занял кроссовер Hyundai Creta. По результатам минувшего месяца продажи автомобилей Creta составили 5088 единиц. Производство одной из самых востребованных моделей российского рынка, второе поколение которой было представлено летом этого года, осуществляется на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге.

На третьем месте находится кроссовер Hyundai Tucson. Продажи этой модели в октябре достигли 1542 единиц. Hyundai Tucson стал первой моделью марки на российском рынке, оснащенной телематической системой Bluelink, позволяющей постоянно находиться на связи с автомобилем с помощью специального мобильного приложения.

26 октября сообщалось, что в России стал доступен кроссовер Hyundai Creta в комплектации Classic с более мощным бензиновым двигателем 2,0 л (149 л.с.), автоматической коробкой и передним приводом.

Новая версия оснащена электроприводом складывания боковых зеркал, системой трехступенчатого подогрева передних сидений, регулировкой руля по вылету, крючками для фиксации груза, полкой и дополнительным органайзером в багажнике.