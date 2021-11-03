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Президент США Байден: в России проблемы с климатом, тундра горит

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Президент США Джо Байден 2 ноября вновь заявил, что РФ и КНР «не явились» на встречу G20 в Риме, и добавил, что от президента России Владимира Путина нет информации о том, что он собирается делать по климату.

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Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин присутствовали на встрече в формате видеоконференции.

«То же самое и с Путиным в России. Его тундра в огне. Его тундра буквально в огне. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он ни слова не говорит о желании что-либо изменить», — приводит слова Байдена портал Thegoaspotlight.

Кроме того, Байден заявил, что Пекин, который, как и Россия, «не появился» на саммите, «совершил большую ошибку».

«Он потерял способность влиять на людей по всему миру и на людей здесь», — подчеркнул Байден.

Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с уважением оценил решение Владимира Путина и Си Цзиньпина отказаться от участия в климатическом саммите, отмечает «Газета.ru».

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов призвал РФ и КНР не обращать внимания на «разочарование» Байдена. По мнению гендиректора РСМД, отсутствие Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 говорит о том, что они не ожидали каких-то прорывов на этой встрече.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил мнение, что саммит G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата, однако заметил, что надежда еще остается.

В видеообращении к участникам саммита Путин отметил, что сокращения объемов выбросов парниковых газов недостаточно. Он указал на необходимость наращивать их поглощение и отметил, что здесь у РФ и у ряда других стран есть колоссальные возможности. Кроме того, Путин заметил, что Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации. Так, доля безуглеродных источников энергии в стране превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%.

По итогам саммита в Риме была опубликована итоговая декларация, в которой стороны приняли ряд обязательств в сфере борьбы с коронавирусом, противостояния глобальным экономическим вызовам, достижения глобальной углеродной нейтральности, поддержания бесперебойных потоков энергии и ряда других. Кроме того, стороны обязались усилить меры для прекращения утраты биоразнообразия к 2030 году. Также лидеры стран «двадцатки» заявили, что нужны эффективные и значимые действия для удержания потепления на уровне 1,5 градуса.

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