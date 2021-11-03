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Побывавший в Киеве рейс Wizz Air прибыл в Москву из Будапешта
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Побывавший в Киеве рейс Wizz Air прибыл в Москву из Будапешта

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Рейс венгерской авиакомпании Wizz Air, севший накануне в Киеве из-за тумана в российской столице и перенаправленный обратно в Будапешт, прибыл в Москву. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло международного аэропорта Внуково.

По данным аэропорта, самолет совершил посадку в 10:24 мск.

2 ноября стало известно, что самолет авиакомпании Wizz Air приземлился в Киеве из-за тумана в российской столице. По имеющимся данным, Украина не разрешила борту лететь в Москву, поэтому лайнер отправился обратно в Будапешт. Пассажиры рейса смогли улететь в Москву лишь 3 ноября.

Пассажирка самолета авиакомпании Wizz Air рассказала «Известиям» подробности инцидента. По ее словам, люди провели 10 часов без еды.

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