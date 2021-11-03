Шестеро россиян удостоены японских орденов Восходящего солнца

Россияне получили японские ордена Восходящего солнца. Наградой третьей степени удостоили шесть человек, передает телеканал «Известия». Обладателями знака отличия стали генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, вице-президент РАН Валентин Сергиенко и президент Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Геннадий Лазарев. Орден IV степени вручили бывшему проректору Сахалинского государственного университета Виктору Корсунову. Всего наградой удостоены 4036 граждан Японии и иностранцев. Среди обладателей — дочь президента США Джона Кеннеди. Орден Восходящего солнца был учрежден в 1875 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.