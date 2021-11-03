Пойманного в Астрахани члена банды Басаева поместили в СИЗО

Магомед Алханов, член банды Шамиля Басаева, который был задержан спустя неделю после побега из психбольницы в Астрахани, помещен в СИЗО. Об этом 3 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Алханова поместили в СИЗО», — сказал собеседник агентства.

О побеге стало известно 26 октября. Как сообщалось, Алханов сбежал из психиатрической больницы во время прогулки. По версии следствия, он отогнул один из армированных прутьев на крыше прогулочного дворика и покинул отделение больницы.

1 ноября УФСИН по Астраханской области объявило вознаграждение в размере 100 тыс. рублей за помощь в розыске и поимке сбежавшего члена банды.

Выйти на след сбежавшего из психиатрической больницы члена банды Басаева удалось благодаря жителям Астрахани, которые заметили Алханова в одном из городских кафе. Он был задержан 2 ноября.

Мужчина подозревается в нападении на псковских десантников в 2000 году.

29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни объединенной вооруженной бандой под общим руководством Басаева и Хаттаба было совершено вооруженное нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, четверо были ранены.