В России упростили получение выплат для пострадавших в ЧС граждан

Правительство России упростило процедуру получения материальной поддержки для граждан, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций. Об этом 3 ноября сообщается на сайте кабмина.

«… Для получения финансовой помощи таким гражданам больше не потребуется наличие обязательной регистрации по месту жительства в пострадавшем от стихии доме. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о россиянах, которым положена единовременная материальная помощь и выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости. Теперь достаточно будет подтвердить в органах самоуправления факт проживания в помещении, пострадавшем в результате ЧС.

Кроме того, нововведение затронет индивидуальных предпринимателей, чье имущество пострадало в результате терактов и контртеррористических операций. Они смогут получить компенсацию в том же размере, что и юридические лица.

16 октября стало известно, что Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на поддержку жителей Республики Крым, пострадавших в результате летних паводков.

В августе президент России Владимир Путин указал на необходимость рассмотреть идею введения обязательного страхования имущества в районах, которые юридически считаются зонами подтопления.

В этом же месяце российский лидер поручил правительству проанализировать и проработать вопросы поддержки сельхозпроизводителей, пострадавших при ЧС.