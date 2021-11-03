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Жена Алека Болдуина пожаловалась на преследования

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Жена американского актера Алека Болдуина, случайно застрелившего оператора на съемках фильма, пожаловалась на преследования репортеров. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram 2 ноября.

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Хилария Болдуин поблагодарила людей, принимавших участие в поисках пропавшего кота семьи. Однако она заявила, что не будет называть их имена, так как боится подвергнуть их преследованиям журналистов «в их безумном стремлении заработать больше денег».

«Пока я пишу это, люди фотографируют меня через деревья дома, где мы остановились.<...> За нами гнались на машинах, когда мы были с детьми. Было несколько страшных моментов…» — написала она.

О том, что у семьи актера Алека Болдуина пропал питомец, стало известно накануне. Вскоре пропавшего кота по кличке Эмилио нашли. Отмечалось, что питомец, скорее всего, сломал лапу.

21 октября Алек Болдуин в ходе съемки одной из сцен выстрелил из оружия и ранил двух человек — оператора-постановщика Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу. Хатчинс получила тяжелую травму, ее доставили вертолетом в местный травматологический центр, где она скончалась.

Актер заявил, что сотрудничает со следствием и находится в глубоком шоке в связи с произошедшим.

Как стало известно, до инцидента с Болдуином оружие на съемочной площадке «случайно» стреляло уже дважды. Дублер актера в субботу, 16 октября, случайно произвел два выстрела, после того как ему сказали, что в пистолете нет боеприпасов.

Кроме того, выяснилось, что за несколько часов до происшествия полдюжины рабочих покинули съемочную площадку, протестуя против условий работы и игнорирования техники безопасности.

У погибшей остался восьмилетний сын Андрос, названный в честь ее девичьей фамилии Андрусевич в знак уважения к ее восточноевропейским корням. Хатчинс была уроженкой Украинской ССР и выросла на советской военной базе за полярным кругом. По данным украинского МИДа, она сохранила гражданство страны, несмотря на работу и жизнь в США.

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