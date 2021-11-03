Дело Рашкина о незаконной охоте передали в центральный аппарат СК

Дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат от КПРФ Валерий Рашкин, передано в центральный аппарат СК РФ. Об этом 3 ноября сообщили в ведомстве.

«Следователями центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации принято к производству и продолжается расследование уголовного дела о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ)», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Как сообщается, неподалеку от места разделки туши лося были изъяты два чехла от охотничьего оружия. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором — тренога и патроны, а также охотничий билет и разрешение на хранение и ношение данного оружия на имя Рашкина. Также изъяли стреляные пулю и гильзу.

По словам Петренко, следователи продолжают допрашивать свидетелей, которые подтвердили нахождение депутата от КПРФ и приехавшего с ним Александра Гношева в районе места происшествия. Нож, топор и другие предметы из их автомобиля направлены для проведения экспертиз. Исследуются видеозаписи.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом в ночь на 29 октября. Они услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов. Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

Также возле места остановки депутата в лесу были найдены охотничий карабин с прицелом ночного видения и патроны, а также разрешение на имя Рашкина.

1 ноября депутат Госдумы Юрий Синельщиков от КПРФ заявил, что вопрос об исключении Рашкина из партии может быть поднят, если он совершил преступление. Он отметил, что лишь только когда у следствия будут определенные заключения, КПРФ сможет дать собственную оценку произошедшему.