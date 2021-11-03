Прямой эфир
Общество
В Иркутской области ужесточили меры против распространения коронавируса
Общество
Побывавший в Киеве рейс Wizz Air прибыл в Москву из Будапешта
Мир
Грета Тунберг призвала выйти на климатический протест в Глазго
Мир
Экс-замглавы ВСУ призвал Киев готовиться к объявлению военного положения
Армия
Закупки ФСО и Росгвардии засекретят с 2022 года
Происшествия
На вечеринке в стиле «Игры в кальмара» в Панаме погибли восемь человек
Общество
Научный руководитель ВШЭ Кузьминов возглавит экспертный совет при правительстве
Общество
Все перенаправленные в Нижний Новгород рейсы вылетели в Москву
Экономика
Роспотребнадзор приостановил ввоз лимонов из Турции
Мир
В Польше начались испытания украинской вакцины от COVID-19 на дрожжах

Дело Рашкина о незаконной охоте передали в центральный аппарат СК

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат от КПРФ Валерий Рашкин, передано в центральный аппарат СК РФ. Об этом 3 ноября сообщили в ведомстве.

Бить в прицел: усложнить доступ к оружию могут уже в 2022 году
Правкомиссия одобрила новые нормы получения охотбилетов

«Следователями центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации принято к производству и продолжается расследование уголовного дела о незаконной охоте в Лысогорском районе Саратовской области (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ)», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Как сообщается, неподалеку от места разделки туши лося были изъяты два чехла от охотничьего оружия. В одном из них находился охотничий карабин c прицелом ночного видения, а во втором — тренога и патроны, а также охотничий билет и разрешение на хранение и ношение данного оружия на имя Рашкина. Также изъяли стреляные пулю и гильзу.

По словам Петренко, следователи продолжают допрашивать свидетелей, которые подтвердили нахождение депутата от КПРФ и приехавшего с ним Александра Гношева в районе места происшествия. Нож, топор и другие предметы из их автомобиля направлены для проведения экспертиз. Исследуются видеозаписи.

29 октября комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейды под Саратовом в ночь на 29 октября. Они услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов. Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

Также возле места остановки депутата в лесу были найдены охотничий карабин с прицелом ночного видения и патроны, а также разрешение на имя Рашкина.

1 ноября депутат Госдумы Юрий Синельщиков от КПРФ заявил, что вопрос об исключении Рашкина из партии может быть поднят, если он совершил преступление. Он отметил, что лишь только когда у следствия будут определенные заключения, КПРФ сможет дать собственную оценку произошедшему.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021