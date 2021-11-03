В США нашелся пропавший кот семьи актера Алека Болдуина

Пропавший кот по кличке Эмилио семьи голливудского актера Алека Болдуина нашелся. Об этом 3 ноября написала супруга актера Хилария в Instagram.

«Мы нашли его. Спасибо всем, кто помогал», — написала Хилария Болдуин.

Она отметила, что Эмилио, скорее всего, сломал лапу. Супруга актера добавила, что не будет упоминать тех, кто помог им в поисках домашнего любимца, так как папарацци и таблоиды пытаются выйти на контакт со всеми, кто каким-либо образом связан с Болдуинами.

О том, что у семьи актера Алека Болдуина пропал питомец стало известно накануне. По информации портала TMZ, бенгальский кот был подарком семилетней дочери Кармен.

21 октября Алек Болдуин в ходе съемки одной из сцен выстрелил из оружия и ранил двух человек — оператора-постановщика Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу. Хатчинс получила тяжелую травму, ее доставили вертолетом в местный травматологический центр, где она скончалась.

Актер заявил, что сотрудничает со следствием и находится в глубоком шоке в связи с произошедшим.

Как стало известно, до инцидента с Болдуином оружие на съемочной площадке «случайно» стреляло уже дважды. Дублер актера в субботу, 16 октября, случайно произвел два выстрела, после того как ему сказали, что в пистолете нет боеприпасов.

Кроме того, выяснилось, что за несколько часов до происшествия полдюжины рабочих покинули съемочную площадку, протестуя против условий работы и игнорирования техники безопасности.

У погибшей остался восьмилетний сын Андрос, названный в честь ее девичьей фамилии Андрусевич в знак уважения к ее восточноевропейским корням. Хатчинс была уроженкой Украинской ССР и выросла на советской военной базе за полярным кругом. По данным украинского МИДа, она сохранила гражданство страны, несмотря на работу и жизнь в США.