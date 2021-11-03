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Эксперт рассказал об отличиях качественной мебели от подделки

Эксперт Шестаков: при покупке мебели стоит обратить внимание на ее запах
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В первую очередь при покупке мебели стоит обратить внимание на ее запах и изучить данные сертификатов производителя. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР) Александр Шестаков.

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«В первую очередь стоит обращать внимание на запах мебели, который не должен создавать ощущение невозможности нахождения в помещении. У качественной продукции запах выветривается в течение одной-двух недель. Еще нужно внимательно проверить кромкование изделия. Если вы видите стыки или рубцы, перед вами скорее подделка», — рассказал он «РИА Новости».

Также эксперт отметил, что внимание стоит обратить на упругость и качество швов мягкой мебели. Он добавил, что качественная мягкая мебель набивается упругим материалом, способным удерживать правильные очертания при нагрузке.

«Помимо визуального и тактильного осмотра, обратите внимание на выходные данные в сертификатах мебельной продукции. В документах должны быть адрес производителя, функциональное назначение, стандарт изготовления и характеристика материалов. Если известный бренд произведен в другой стране, то указываются два адреса. Отсутствие или несоответствие с данными на официальном сайте говорит о подделке», — уточнил Шестаков.

Эксперт отметил, что покупатели имеют право обратиться в магазин за возвратом денежных средств, если товар оказался некачественным.

6 октября вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минстрою и Минпромторгу рассмотреть возможность включения в критерии стандартного жилья обязательной чистовой отделки и меблировки. Как рассказал директор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков «Известиям», следует включить в требования обязательную чистовую отделку, а также мебель — кухню, встроенные шкафы в прихожей, мебель в ванной.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что поддерживают инициативу, а также рассказали, что объем производства мебели в России за семь месяцев 2021 года вырос на 36% относительно аналогичного периода 2020-го.

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