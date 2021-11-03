Захарова назвала причину обострения ситуации на Балканах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 ноября заявила, что ситуация на Балканах обостряется из-за действий косовских экстремистов при попустительстве Запада.

«Ситуация на Балканах обостряется, фитиль балканской «пороховой бочки Европы» может быть подожжен в любой момент в результате действий косовских экстремистов при попустительстве либо прямом подстрекательстве со стороны их западных покровителей», — написала Захарова в Telegram.

Она отметила, что албанские радикалы в Косово продолжают упорные попытки «избавиться» от сербов. Захарова напомнила, что вооруженный косовский спецназ дважды (в сентябре и октябре) вторгался в сербонаселенные районы под предлогом «наведения порядка».

«Это привело к всплеску напряженности, угрожавшей перерасти в открытый конфликт. Сбить накал страстей удалось при помощи экстренного внешнего содействия», — добавила официальный представитель МИД РФ.

По мнению Захаровой, далее нападению подвергнется трансформаторная подстанция «Валач», через которую идет электроснабжение сербских районов края. Она отметила, что «одним из основных приоритетов косовского руководства во главе с «премьером» А. Курти и его националистической партии «Движение Самоопределение» на пути к «окончательному размежеванию» с Сербией является пресловутая «энергетическая независимость».

Захарова подчеркнула, что в результате захвата подстанции сербы на севере края могут остаться без электричества.

Официальный представитель МИД РФ назвала «источником проблем» в Косово стоящих у власти албанских ультранационалистов. По ее словам, они «играют мускулами» перед выборами в местные органы власти, второй тур которых запланирован на 14 ноября.

24 октября стало известно, что сотрудники приштинской канцелярии российского посольства в Сербии, которых 22 октября объявили персонами нон грата, покинули Косово. Захарова назвала действия косовских властей «грубой антироссийской провокацией» и осудила информационные вбросы о том, что Россия якобы не выполняет резолюцию Совбеза ООН.

13 октября в северной (сербской) части Косовска-Митровицы прошли беспорядки, вызванные действиями полиции самопровозглашенного Косово, которая применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и другие спецсредства. При беспорядках серьезно пострадали двое сербов, один из которых с пулевым ранением проходил лечение в больнице Косовска-Митровицы.

20 сентября на пограничном КПП «Ярине» начались волнения среди сербов и косоваров (косовские албанцы). Тогда из-за решения косовской полиции не пропускать транспорт с сербскими регистрационными знаками (теперь водители должны устанавливать на границе временные косовские номера) сербы, проживающие на севере Косово, начали акции протеста.

В ответ на это косовская сторона разместила у границы бойцов своего МВД: по данным сербской стороны, на территорию вошел спецназ с 350 военными, 20 бронеавтомобилями и снайперами.

21 сентября источник «Известий» в НАТО сообщил, что альянс не будет вовлекать свои силы в решение конфликта на границе Сербии и частично признанной Республики Косово. По его словам, ситуация стабильна.

Ситуация обострилась спустя три дня, когда косовские полицейские избили трех сербов. Президент Сербии призвал западные страны повлиять на Приштину, потребовав отвести спецназ на исходные позиции в соответствии с Брюссельскими соглашениями, которые регулируют диалог сербов и косоваров.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают около 60 государств, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.