Все перенаправленные в Нижний Новгород рейсы вылетели в Москву

Все ранее перенаправленные из-за тумана в Нижний Новгород авиарейсы вылетели в Москву. Об этом 3 ноября сообщила Росавиация.

«Аэропорт Нижний Новгород работает в штатном режиме. В Москву вылетели 33 воздушных судна, прибывших сюда в связи с сильным туманом в Московской воздушной зоне 2 ноября 2021 года. Кроме того, с целью решения сложившейся ситуации аэропортом совместно с авиакомпаниями организована доставка части пассажиров в Москву наземным транспортом», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что аэропорты московского узла 3 ноября принимают и выпускают самолеты без погодных ограничений.

Густой туман окутал улицы столицы в ночь на 2 ноября. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Из-за неблагоприятной погоды в столичных аэропортах было задержано и отменено более 700 рейсов.

Так, застрявшие из-за тумана в Нижнем Новгороде пассажиры самолетов, летевших в Москву, рассказали, что часами ожидали вылета, но в итоге все равно не смогли попасть на борт. В аэропорту создали оперативный штаб для работы с пассажирами. Представитель пресс-службы правительства Нижегородской области также сообщил, что людям, чьи самолеты задержались, раздавали горячее питание

Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман.