Синоптик рассказала о вероятности тумана в Москве 3 ноября

Вероятность образования туманов в Москве в среду, 3 ноября, будет существенно ниже, чем была накануне. Об этом рассказала ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк.

«С усилением ветра, с приближением атмосферных фронтов вероятность образования туманов будет существенно ниже, чем была накануне. То ухудшение видимости, которое в настоящий момент отмечается в это время суток, — не приводящее к туманам. В течение дня уже в Москве туманов мы не ожидаем», — сказала она «РИА Новости».

Густой туман окутал улицы Москвы вечером 1 ноября. На некоторых улицах видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадали в «кисель».

В МЧС предупреждали о сильном тумане в столице и области 1 ноября. Из-за неблагоприятных погодных условий водителей попросили значительно снижать скорость движения и не отвлекаться на пользование гаджетами.

2 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Известиям» о причинах тумана в Москве. По словам специалиста, он является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов.