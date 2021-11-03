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В Киеве назвали сближение США с Россией предательством Украины

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Администрация президента США Джо Байдена настроена на нормализацию американо-российских отношений, однако такой курс США может оказаться губительным для Украины. Киев может воспринять сближение Москвы и Вашингтона как предательство. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

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В подтверждении своих слов об урегулировании отношений России и США издание приводит статью The New York Times, посвященную переговорам Москвы и Вашингтона по кибербезопасности. Американская газета подчеркнула, что целью встречи было добиться снижения напряженности в отношениях между двумя странами. Украинское издание, в свою очередь, заметило, что «потепление» взаимоотношений произошло после саммита лидеров государств Владимира Путина и Джо Байдена.

«Вскоре после этого произошла первая крупная «зрада» (предательство. — Ред.). Байден отказался от санкций против «Северного потока – 2», а месяц спустя в Женеве прошли переговоры по контролю над вооружениями. США, похоже, решили договариваться с Россией по-хорошему, а не санкциями и ультиматумами, что в Украине могут расценить как новую зраду», — говорится в материале украинского портала.

Украинский политолог Руслан Бортник полагает, что непубличные консультации между Москвой и Вашингтоном вызывают опасение.

«Факт тайных переговоров несет в себе определенные вызовы и угрозы для украинской власти... и по Украине о чем-то могут договориться. Сам факт этих переговоров говорит о том, что украинскую проблему отставляют в сторону — ради интересов, касающихся конкуренции с Китаем, мировой торговли, противодействию COVID и национальных интересов по усилению США и России», — указал эксперт.

Кроме того, Бортник отметил «категорическое изменение» политической среды в целом, что в свою очередь отражается и на отношениях к проблематике украинского вопроса, который волнует Запад все меньше. В Киеве выразили предположение о том, что Штаты могут попытаться пойти на установление «холодного мира с Москвой» за счет отстранения от ситуации с Украиной.

Ранее, 2 ноября, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил небольшие позитивные сдвиги в российско-американских отношениях за прошедший год. Страны возобновили профессиональный диалог по стратегической стабильности и кибербезопасности.

В тот же день Москва предложила Вашингтону усилить дипломатическое присутствие в российской столице ради исправления ситуации с выдачей виз.

28 октября Захарова указала на то, что Москва готова к прагматичному, здоровому и нормальному диалогу с Вашингтоном, однако он должен основываться на правовой логике.

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