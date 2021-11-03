Девочке сломали ключицу в детском саду в Челябинске

В детском саду в Челябинске девочке сломали ключицу. Об этом 3 ноября рассказала РЕН ТВ ее мать Ирина Шафикова.

По ее словам, девочка жаловалась на боль в руке, когда отец забирал ее из детского сада, однако сперва этому не придали значения.

«Ребенок зашел домой и рассказал, что воспитатель кинул ее на кровать во время сончаса. Мы поехали в травмпункт. Сделали снимок, а там перелом ключицы»,— сообщила женщина.

Ее дочь рассказала, что она капризничала, тогда воспитательница бросила ее на кровать, и девочка ударилась плечом об деревяшку.

Шафикова также заявила, что обратилась к инспектору по делам несовершеннолетних, он обещал разобраться.

В детском саду между тем заверили, что воспитательница, уже длительное время работающая в учреждении, не могла такого сделать.

Ранее, 20 октября, мать одного из воспитанников детского сада № 55 в Екатеринбурге рассказала, как ее 4-летнего сына едва не задушил другой ребенок. По ее словам, после произошедшего ее ребенок охрип, у него на шее появились синяки — по ним женщина и поняла, что в группе что-то произошло. На камере наблюдения было видно, как один из воспитанников подходит к другому, накидывает на шею что-то похожее на веревку и начинает душить. Воспитателя в тот момент рядом не было.