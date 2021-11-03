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Экс-депутат рады Мураев предсказал Зеленскому «очень плохой» конец

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Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича. Своими соображениями он поделился в эфире телеканала «Наш».

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«Вы думаете, Зеленский не будет таким же трусом? У него просто пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончится. И закончится хуже, чем закончилось для Януковича», — заявил Мураев.

Он посетовал на то, что народ хочет жить в нормальной стране, а от «тупых, вредоносных решений для страны» в исполнении нынешнего лидера все устали.

«Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо», — порекомендовал он президенту Украины.

Экс-депутат рады пояснил, что Зеленский совершает кадровые ошибки, которые допускал когда-то Янукович, а предкризисная обстановка в стране может привести к тому, что Украину разделят соседи.

Ранее в октябре нелестные рекомендации в адрес президента Зеленского прозвучали в статье бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко. Он предложил украинскому лидеру покинуть должность и признаться публично в «своих грехах». Луценко уверен, что это признание и проведение досрочных выборов Верховную раду спасет страну.

3 октября международный консорциум журналистских расследований опубликовал данные об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Согласно документам, Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

4 октября политтехнолог Марат Баширов выразил мнение, что западные кураторы разочаровались в президенте Украины Владимире Зеленском и «слили «досье Пандоры». По его мнению, публикация расследования может быть чревата кризисом для украинского лидера и повлечет за собой рост оппозиционных настроений.

Спустя две недели Зеленский заявил, что в опубликованных данных нет новизны. Эту информацию пытался использовать против него его предшественник Петр Порошенко во время предвыборной гонки, включая данные, что компания «Квартал 95», основателем которой является Зеленский, получала деньги от Коломойского.

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