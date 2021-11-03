На шахте «Байкаимская» в Кемеровской области произошло задымление

Задымление произошло на шахте «Байкаимская» в Кузбассе, эвакуированы порядка 60 горняков. Об этом в среду, 3 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах Кузбассразрезугля.

«Задымление зафиксировано в штреке шахты», — сообщил он.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее, 23 мая, в Республике Коми эвакуировали работников шахт «Воркутинская» и «Заполярная» из-за задымления. Отмечалось, что вышла из строя электрическая подстанция, в результате чего остановился один из вентиляторов главного проветривания. Пострадавших в ходе происшествия нет.