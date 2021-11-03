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Байден попрекнул Путина и Си Цзиньпина «неявкой» на саммит

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Президент США Джо Байден на полях COP26 в Глазго попрекнул президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина «неявкой» на мероприятия по климату, пишет 2 ноября The New York Times.

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Байден противопоставил американское руководство усилиям Китая и России, лидеры которых не приехали на саммит Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата в Глазго.

«Думаю, для Китая было большой ошибкой не появиться на конференции. Они потеряли возможность повлиять на людей по всему миру и на людей здесь, на саммите. Это просто гигантская проблема, и они ушли. Как вы это делаете, а потом утверждаете, что у вас есть какие-то претензии на лидерство», — посетовал Байден на лидера КНР.

В адрес президента Путина американский коллега тоже высказался с упреком. По его мнению, следовало бы вести себя иначе, пишет «Газета Ru».

«Его тундра горит. Буквально, тундра горит. У него серьезные проблемы с климатом. И он ни слова не говорит о намерении что-либо изменить», — добавил Байден.

В целом о заключенных на саммите соглашениях президент США высказался позитивно.

«Не могу припомнить ни одного дня, когда было бы достигнуто больше», — отметил он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с уважением оценил решение Владимира Путина и Си Цзиньпина отказаться от участия в климатическом саммите.

В тот же день 2 ноября Путин выступил с видеообращением на 26-й конференции, приуроченной к принятию декларации о защите лесов. Российский лидер указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.

Глава государства добавил, что российские леса составляют около 20% лесных массивов мира, и страна принимает энергичные меры по их защите. Путин также отметил, что Россия поддерживает утверждение проекта совместной декларации по лесам, выработанной в Глазго.

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