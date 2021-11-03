Демократ Эрик Адамс победил на выборах мэра Нью-Йорка

Эрик Адамс, бывший капитан полиции Нью-Йорка, член Демократической партии США был избран во вторник, 2 ноября, 110-м мэром Нью-Йорка. Он стал вторым чернокожим мэром в истории города, о чем сообщила газета The New York Times.

Основным соперником демократа был республиканец Кертис Слива.

«Сегодня вечером Нью-Йорк выбрал одного из вас — одного из нас. Я — ты. Я — это вы», — цитирует cлова Адамса, которые он высказал своим ликующим сторонникам на вечеринке, посвященной его победе, агентство AP.

Адамс официально вступит в должность мэра 1 января. Его предшественник Билл де Блазио занимал этот пост в течение восьми лет. Отмечается, что ему придется столкнуться с большим количеством проблем: последствиями пандемии коронавирусной инфекции, в числе которых неустойчивое и неравномерное восстановление экономики, ростом преступности и вопросами качества жизни в мегаполисе.

Победа Адамса казалась почти гарантированной после того, как он вышел победителем на праймериз Демократической партии этим летом в Нью-Йорке, где количество демократов превышает республиканцев в семь раз.

Демократ также столкнется с выбором: продолжать или расширять мандат на вакцинацию, введенный мэром Биллом де Блазио.

20 октября мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил об обязательной вакцинации сотрудников пожарной и полицейской служб. По словам главы города, те, кто откажется от вакцины, будут отправлены в неоплачиваемый отпуск. Это касается категории граждан, которые не получили хотя бы одну дозу вакцины до 1 ноября.

Уже 1 ноября более 10 тыс. полицейских, пожарных и других муниципальных служащих Нью-Йорка были отправлены в неоплачиваемые отпуска за невыполнение предписания мэра. Около 2,3 тыс. пожарных в Нью-Йорке ушли на больничный, потому что не хотят вакцинироваться. Из-за нехватки сотрудников закрылись 18 городских пожарных станций.