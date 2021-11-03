Эксперт рассказал о возможности скрыть в тумане нарушения ПДД

Избежать штрафа за нарушение ПДД в туманную погоду, когда камеры фиксации могут не «разглядеть» номер автомобиля-нарушителя, вполне возможно. Об этом рассказал разработчик передвижных комплексов видеофиксации Владимир Пригоровский в беседе с «Известиями» в среду, 3 ноября.

«Им страшен не столько туман, сколько снег густой. Тогда картинка будет... можете себе представить. Камера работает на расстоянии 30-40 м. Это расстояние, на котором она фиксирует номерной знак. Все камеры сейчас сделаны так: если они не читают номерного знака, то не будут сохранять нарушение», — объяснил специалист.

Накануне, 2 ноября, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал о правилах, которые следует соблюдать во время поездок в условиях сильного тумана. Важно снизить скорость до 70 км/ч и использовать задний противотуманный фонарь.

Густой туман окутал Москву вечером 1 ноября. Гидрометцентр объявил о введении в Москве «желтого» уровня опасности из-за тумана. Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман.