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В Роспотребнадзоре рассказали о покупателях товаров за 1 рубль в Оzon

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Покупатели, сделавшие покупки товаров стоимостью по 1 рублю в ночь на 1 ноября в онлайн-маркетплейсе Ozon, в Роспотребнадзор не обращались. Об этом представитель ведомства рассказал в беседе с РЕН ТВ в среду, 3 ноября.

«В Роспотребнадзор обращения потребителей на компанию Ozon, связанные с отказом в продаже товаров, приобретенных по акции, по сниженным ценам, пока не поступали», — сообщили там.

Специалист добавил, что правила продажи и законодательство по защите прав потребителей не предусматривают возможность продавца отказаться от договора купли-продажи. В случае когда маркетплейс не может исполнить договор, продавец имеет право вступить с потребителем в переговоры или обратиться в суд для расторжения сделки. Представитель Роспотребнадзора подчеркнул, что суд в этом случае может признать такой договор незаключенным или расторгнуть его.

В ночь на 1 ноября из-за сбоя на маркетплейсе Ozon некоторые товары стоили от 1 до 50 рублей. Со стороны онлайн-супермаркета это назвали техническим сбоем, а сделанные в этот период заказы аннулировали.

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