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Досталь заявил о стремлении повысить окупаемость российских фильмов

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Сейчас в прокате окупается только 7–10% российских фильмов, сказал в беседе с «Известиями» почетный президент Гильдии продюсеров России Владимир Досталь. Однако этот показатель надо довести хотя бы до 50–60%, и он вместе с другими членами Гильдии продюсеров будет над этим работать.

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«Нам нужно вернуть людей в кинозалы на отечественные фильмы», — подчеркнул Владимир Досталь.

Он добавил, что патриотическая составляющая в кино не лишняя, но всё зависит от ее художественных качеств.

При этом кинодеятель признал, что пандемия COVID-19 отрицательно повлияла на весь кинопроцесс, но особенно сказалась на кинотеатрах. «Хотелось бы, чтобы поддержка государства помогла нам сохранить киносеть», — выразил надежду Владимир Досталь.

Что же касается господдержки кино в более широком плане, то, по его мнению, государство должно выделять средства на строительство новых кинотеатров — в том числе мобильных, на 100–150 мест, а также на кинематографическое образование, первые фильмы выпускников профильных вузов, картины для детей и юношества. Но тем продюсерам, «которые не понимают, по каким законам существует кино», бюджетные деньги давать не стоит.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Будем стараться, чтобы окупались 50–60% российских фильмов»

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