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«Ювентус» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов и вышел в плей-офф
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Семак прокомментировал матч «Зенита» с «Ювентусом» в групповом этапе ЛЧ

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в среду, 3 ноября, в интервью изданию «Спорт-Экспресс» оценил итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, где сине-бело-голубые уступили «Ювентусу» (2:4).

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Наставник петербуржцев отметил, что команда всегда могла в матчах чемпионата и Лиги чемпионов выходить из обороны через короткие передачи.

«И где-то получается, а где-то нет. У нас были моменты, когда мы выходили из обороны. Были моменты, когда неправильно принимали решения. Всё упирается в скорость работы с мячом, в скорость мышления — и в этих компонентах соперник был сильнее», — пояснил он.

Семак также заметил, что у вратаря «Зенита» Станислава Крицюка и у некоторых других игроков присутствовала нервозность.

«Мы ошибались в простых ситуациях. Скованность, напряжение — мне показалось, что было так», — добавил главный наставник «Зенита».

Накануне туринский «Ювентус» одолел петербургский «Зенит» со счетом 4:2 в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов. Итальянцы досрочно гарантировали себе выход в плей-офф, а «Зениту» в пятом туре предстоит сразиться со шведским «Мальмё», а в шестом — с английским «Челси».

«Зениту», чтобы выйти из группы, необходимо набрать 6 очков в двух оставшихся матчах. При этом «Челси» должен проиграть «Ювентусу», а победа российского клуба над английским должна быть более чем в один мяч. В противном случае надо выигрывать у «Мальме» с крупным счетом, чтобы отыграть у «Челси» отставание в разности.

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