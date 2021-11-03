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В войсках отработали борьбу с беспилотниками в горах

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На учениях в Крыму и на Кавказе подразделениям ПВО и РЭБ удалось проверить новую тактику отражения атак беспилотников в горных районах, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Этими маневрами Минобороны завершило серию учений, на которых отрабатывались и изучались возможности российской противовоздушной обороны по борьбе с дронами.

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Маневры проходили в условиях, приближенным к боевым. Горные районы максимально затрудняли действия расчетов ПВО и РЭБ, позволяя дронам на подлете к цели прятаться за хребтами или в ущельях.

По словам источников «Известий», результаты маневров признаны успешными. Теоретические разработки и тактические находки, опробованные на учениях, оправдали себя.

Ранее военное ведомство сообщало, что сводный отряд горного мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО по борьбе с БПЛА отбил атаки дронов условного противника на полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии. В его состав вошли подразделения РЭБ, войсковой разведки, расчеты зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗРПК) «Тунгуска-М1» и ЗРК «Стрела-10».

В ходе учений подразделениям ПВО удалось уничтожить все цели, а комплексы РЭБ подтвердили свою высокую эффективность, подавив каналы управления и навигации дронов с помощью станций помех «Житель». В маневрах приняли участие более 500 военнослужащих.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На новый маневр: войска отработали борьбу с беспилотниками в горах

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