Миротворцы обезопасили транспортное движение в Нагорном Карабахе

Военные российского миротворческого контингента обеспечили безопасное движение в Нагорный Карабах и обратно около 1 тыс. транзитных автомобилей и 6,8 тыс. человек за прошлый месяц. Об этом в среду, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Таким образом, движение на территории Лачинского коридора в сторону Нагорного Карабаха осуществлялось в безопасных условиях благодаря усилиям военных России.

«Военнослужащими наблюдательного поста круглосуточно ведется контроль за соблюдением режима прекращения огня в зоне своей ответственности. Российские миротворцы обеспечивают безопасное прохождение транзитного автотранспорта через контрольно-пропускные пункты постов. В целях предотвращения возможных провокаций осмотру подлежат все автотранспортные средства, а при необходимости проводится их досмотр», — сообщил представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Емельянов.

Дополнительно отмечается, что все наблюдательные посты оборудованы современными светодиодными прожекторами и источниками бесперебойного питания. В общей сложности вдоль линии разграничения в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре располагается 27 наблюдательных постов российских миротворцев.

Накануне, 2 ноября, российские миротворцы обеспечили безопасное посещение более 50 паломникам монастыря Амарас в Нагорном Карабахе. Так, для успешного выполнения миссии военные применили современные бронетранспортеры БТР-82А.

22 июля исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул ключевую роль России в обеспечении мира и стабильности в Нагорном Карабахе. В ходе переговоров обсуждались перспективы сотрудничества в сфере экономики и обороны.

В ноябре 2020 года азербайджанский лидер Ильхам Алиев вместе с Путиным и Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.