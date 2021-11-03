Прямой эфир
Авто
Собянин утвердил субсидии на покупку такси для перевозки колясочников
Общество
Ивана Сафронова поместили в карцер за попытку настроить телеантенну
Интернет
Тарантино продаст семь сцен из «Криминального чтива» в качестве токенов
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Москвой
Общество
Синоптик спрогнозировал «радиационный» туман в других регионах
Мир
Россия попросила у США конкретики о применении ядерного оружия
Мир
Байден назвал «тундру в огне» проблемой России
Спорт
«Ювентус» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов и вышел в плей-офф
Авто
В Москве создадут цифровую платформу для обучения водителей такси
Мир
Wizz Air по непредвиденным причинам вернула в Будапешт летевший в Москву самолет

Миротворцы обезопасили транспортное движение в Нагорном Карабахе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные российского миротворческого контингента обеспечили безопасное движение в Нагорный Карабах и обратно около 1 тыс. транзитных автомобилей и 6,8 тыс. человек за прошлый месяц. Об этом в среду, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Таким образом, движение на территории Лачинского коридора в сторону Нагорного Карабаха осуществлялось в безопасных условиях благодаря усилиям военных России.

«Военнослужащими наблюдательного поста круглосуточно ведется контроль за соблюдением режима прекращения огня в зоне своей ответственности. Российские миротворцы обеспечивают безопасное прохождение транзитного автотранспорта через контрольно-пропускные пункты постов. В целях предотвращения возможных провокаций осмотру подлежат все автотранспортные средства, а при необходимости проводится их досмотр», — сообщил представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Емельянов.

Горный узел: почему важно найти компромиссы в Закавказье
Что происходит в Нагорном Карабахе после окончания конфликта

Дополнительно отмечается, что все наблюдательные посты оборудованы современными светодиодными прожекторами и источниками бесперебойного питания. В общей сложности вдоль линии разграничения в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре располагается 27 наблюдательных постов российских миротворцев.

Накануне, 2 ноября, российские миротворцы обеспечили безопасное посещение более 50 паломникам монастыря Амарас в Нагорном Карабахе. Так, для успешного выполнения миссии военные применили современные бронетранспортеры БТР-82А.

22 июля исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул ключевую роль России в обеспечении мира и стабильности в Нагорном Карабахе. В ходе переговоров обсуждались перспективы сотрудничества в сфере экономики и обороны.

В ноябре 2020 года азербайджанский лидер Ильхам Алиев вместе с Путиным и Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021