Эксперт заявил о возможном обнаружении в деле Джукича денег Захарченко

Бывший следователь по особо важным делам Следственного комитета России (СКР) Руслан Калимуллин, который вел дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, в среду, 3 ноября, в интервью РЕН ТВ оценил ситуацию с возбуждением дела за дачу ложных показаний в отношении бывшего почетного консула РФ в Черногории, гражданина этой страны Боро Джукича.

Следователь указал на то, что, если подозреваемый решит сообщить в суде, что давал ложные показания, то он освобождается от уголовной ответственности.

«Он может долго думать, говорить ему правду или нет, — вариантов действий множество. Но другой момент — он якобы с 2013 года знаком с бывшим следователем Кожевниковым. Сам этот почетный консул говорит, что перевозил на территорию России значительные суммы денег. Я думаю, что возбуждение дела о лжесвидетельствовании — это на самом деле тот инструмент, чтобы разобраться в происхождении этих денег, для кого перевозились и каким образом», — отметил Калимуллин.

Кроме того, собеседник напомнил, что ранее на Джукича как на почетного консула распространялся иммунитет, а сейчас на него заведено уголовное дело как на иностранного гражданина.

По словам Калимуллина, «должны всплыть деньги». Он подчеркнул, что в рамках следствия по делу Захарченко после проверки происхождения денег выяснилось, что часть из них имеет иностранное происхождение. Поэтому деньги, которые ввозились Джукичем, будут проверять как деньги, обнаруженные у Захарченко.

По мнению экс-следователя, Джукичу выгоднее признать, что он давал ложные показания, чтобы про него забыли.

Ранее, 21 октября, бывший почетный консул РФ в Черногории, гражданин этой республики Боро Джукич, имевший отношение к делу Дмитрия Сенина (подозревается во взятках и злоупотреблении должностными полномочиями), родственника и сообщника полковника МВД Дмитрия Захарченко, стал фигурантом отдельного уголовного дела. СКР возбудил против него дело по статье «Заведомо ложные показания».

С точки зрения следствия Джукич пытался помочь приятелю Дмитрия Сенина Ивану Кожевникову, «обелив» его недвижимость на сумму в 185 млн рублей, и утверждал, что эти средства он давал Кожевникову в долг. Но, как считает следствие, на самом деле это имущество Сенина, который оформил значительную часть своей собственности на родственников и знакомых.

20 октября 2020 года Ивана Кожевникова приговорили к 1,5 годам исправительных работ за фальсификацию доказательств.