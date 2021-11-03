Стал известен единственный расклад попадания «Зенита» в плей-офф ЛЧ

После матча четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором российский футбольный клуб «Зенит» проиграл итальянскому «Ювентосу» со счетом 2:4, сине-бело-голубые остаются на третьем месте в группе Н с тремя очками в активе.

Команда из Турина с 12-ю очками занимает первое место в группе и уже гарантировала себе выход в 1/8 финала. Следом идет английский «Челси» с девятью очками и замыкает группу шведский «Мальме», у которого ноль очков. У него уже нет шансов выйти в плей-офф турнира.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», для того чтобы «Зениту» выйти из группы питерской команде необходимо набрать 6 очков в двух оставшихся матчах. При этом «Челси» должен проиграть «Ювентусу», а победа российского клуба над английским должна быть более чем в один мяч. В противном случае надо выигрывать у «Мальме» с крупным счетом, чтобы отыграть у «Челси» отставание в разности.

В тоже время у «Зенита» отличные шансы попасть в плей-офф Лиги Европы с третьего места. Для этого достаточно ничьи со шведами, либо даже поражения от «Мальме» (но меньше 0:4), если скандинавы не возьмут очки в матче 6-го тура ЛЧ в Турине.

Ранее, 29 октября, «Зенит» обыграл московский «Динамо» в матче 13-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». Команда завершила игру со счетом 4:1.

Но самый яркий за последние месяцы матч для российской команды состоялся 24 октября. Тогда разгромный для московского «Спартака» матч с «Зенитом» в рамках 12-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» завершился со счетом 1:7. Этот проигрыш москвичей стал крупнейшим в чемпионатах страны.