Моряки USS Mount Whitney прогулялись по Стамбулу и вернулись на борт

Американские моряки с флагмана Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney прогулялись по Стамбулу и вернулись на борт. Военный корабль зашел в порт турецкого города по пути в Черное море, о чем стало известно в среду, 3 ноября.

На кадрах видно, что несколько человек в вечернее время поднимаются на борт военного корабля, который на берегах Босфора готовится к отплытию в Черное море, где уже находится американский эсминец USS Porter.

Флагманский корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Mount Whitney сделал остановку в Стамбуле 1 ноября. Ранее через пролив Босфор прошел ракетный эсминец USS Porter. Цель — проведение операций с партнерами по НАТО.

Несмотря на то что американские корабли прибывают в Черное море в рамках военных учений, западное командование заявляет, что происходящее больше походит на совместную операцию с союзниками.

30 октября штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. В акваторию Черного моря зашел ракетный эсминец ВМС США USS Porter. Силы и средства Черноморского флота РФ приступили к слежению за его действиями. Также появились кадры, как эсминец прошел по проливу Босфор.

Президент России Владимир Путин на совещании в Сочи по оборонной тематике 1 ноября высказался о военных кораблях США. Вошедший в Черное море корабль ВМС США можно увидеть в бинокль или прицел средств обороны, сказал он.