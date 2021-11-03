Ивана Сафронова поместили в карцер за попытку настроить телеантенну

Советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, которого содержат в СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене, переведен в карцер после попытки наладить в камере работу комнатной телеантенны. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Борис Клин.

Как пишет RT, в карцере Сафронов пробудет трое суток за то, что он вместе с соседом по камере приклеил комнатную телеантенну к стене.

Сафронов также пожаловался на то, что в карцер ему запретили взять маску для сна, без которой он не может уснуть из-за яркого света. Он рассказал, что карцер представляет собой стандартную камеру, но в дневное время койка там прикована к стене и раскладывается только на период сна с 22:00 до 06:00.

Также туда нельзя брать с собой свои продукты и одежду, потому ему пришлось переодеться в черную тюремную робу и штаны. Между тем книги взять с собой разрешили.

По словам правозащитника Александра Хуруджи, Сафронов искал такое положение камерной телеантенны, при котором будет возможность смотреть телевизор, который не работал из-за проблем с этой антенной. Для этого он и приклеил ее на стену, однако по правилам СИЗО заключенным запрещается что-либо приклеивать к стенам камер. Именно поэтому он попал в карцер, где пробудет до 5 ноября, пишет Life.ru.

Ранее, 2 ноября, Сафронову в окончательном обвинении в государственной измене вменили новый эпизод — о передаче за границу сведений о деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии. По мнению ФСБ, переданные Демури Воронину сведения, которые тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и немецкой BND (разведке), могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии. Согласно обвинению, за эту информацию Демури Воронин выплатил Сафронову вознаграждение в размере $248, отмечает НСН.

Политолога Воронина задержали в Москве по подозрению в госизмене в феврале 2021 года. Адвокат Сафронова тогда заявил, что это никак не связано с делом его подзащитного, отмечает телеканал «360».

Экс-журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же вечер Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Свою вину Сафронов не признает. По данным ФСБ, подозреваемый сотрудничал с одной из спецслужб НАТО, отмечает телеканал «Звезда». В ведомстве утверждают, что он передавал секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «обороне» России.

Как отметил 10 декабря 2020 года президент России Владимир Путин, дело в отношении Сафронова было возбуждено не за его журналистскую деятельность, а за передаваемую информацию при работе в «Роскосмосе». Обвиняемый работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». В мае 2020-го его назначили советником главы госкорпорации «Роскосмос».