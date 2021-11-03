Космонавты рассказали о переписи населения на МКС

Члены российского экипажа Международной космической станции (МКС) прошли перепись населения онлайн. В Центре управления полетами внесли данные в анкету. Для заполнения формы потребовалось около 10 минут, передает телеканал «Известия».

«Мы просим всех жителей нашей страны тоже найти немного времени и вписать свое имя в историю современной России, тем более, что теперь не надо ждать переписчика или куда-то идти», — поделился космонавт Петр Дубров.

Для регистрации достаточно пройти опрос на госуслугах до 14 ноября. Перепись космонавтов на орбите проводят только в России. Впервые данные находящихся на МКС передали в 2002 году.

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