На Украине отреагировали на внесение девочки в базу «Миротворец»

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) собирается обсудить с Украиной ситуацию вокруг 12-летней писательницы и драматурга Фаины Савенковой из Луганска, внесенной в базу сайта «Миротворец». Также стало известно, о реакции Киева на этот вопрос. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил в интервью РЕН ТВ первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Сегодня я опубликовал в своем Telegram, что исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор отреагировала на наше письмо. Она прислала письмо что озабочена ситуацией. Сказала, что ЮНИСЕФ должны выйти на партнеров из Украины и поговорить с самой Фаиной. Ситуация из ряда вон выходящая, и она заслуживает реакции генсекретаря», — отметил Полянский.

Дипломат также добавил, что получил сообщение, что на Украине отреагировали на ситуацию.

В обращении к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу девочка попросила о помощи и выразила надежду на то, что ООН сможет повлиять на Киев, чтобы личная информация детей была удалена с «Миротворца», а сам портал был заблокирован. В офисе генсека 19 октября сообщили о получении письма от Фаины Савенковой.

19 октября школьница призвала президента Украины Владимира Зеленского закрыть сайт «Миротворец», в базу которого она включена как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности страны. Она также указала на то, что размещение личной информации о людях на портале может угрожать их жизни.

В конце мая Савенкова записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, где призвала организацию не забывать о праве детей Донбасса на детство и мирную жизнь. После этого несовершеннолетняя была внесена в список лиц, якобы представляющих угрозу национальной безопасности Украины на сайте «Миротворец».

12 октября представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник назвал низостью внесение Савенковой в базу сайта. Ребенка обвиняют в «распространении фейков и собственных домыслов», а также в участии в писательских конкурсах в России, отметил Мирошник. На сайте размещены личные данные, фотографии и скриншоты публикаций девочки.

Маленькая писательница, в свою очередь, охарактеризовала публикацию личных данных детей на подобных сайтах как нарушение прав ребенка. По ее мнению, власти Украины никак не реагируют на нарушение прав детей в своей стране. Савенкова выразила надежду на то, что меры по блокировке сайта будут приняты.

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года. Ресурс не имеет официального статуса, на территории России доступ к нему закрыт. Он публикует список, в котором обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их изменниками Украины.

В феврале Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой содержится призыв к запрету деятельности «Миротворца». С инициативой о закрытии сайта также выступали украинские политики.