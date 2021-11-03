Прямой эфир
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Москвой
Общество
Синоптик спрогнозировал «радиационный» туман в других регионах
Мир
Россия попросила у США конкретики о применении ядерного оружия
Мир
Байден назвал «тундру в огне» проблемой России
Спорт
«Ювентус» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов и вышел в плей-офф
Авто
В Москве создадут цифровую платформу для обучения водителей такси
Мир
Wizz Air по непредвиденным причинам вернула в Будапешт летевший в Москву самолет
Мир
Байден обвинил Россию и страны ОПЕК в увеличении цен на нефть
Общество
Вильфанд пообещал жителям Подмосковья очень теплую погоду
Мир
Джонсон с уважением отнесся к отсутствию Путина на климатическом саммите

На Украине отреагировали на внесение девочки в базу «Миротворец»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) собирается обсудить с Украиной ситуацию вокруг 12-летней писательницы и драматурга Фаины Савенковой из Луганска, внесенной в базу сайта «Миротворец». Также стало известно, о реакции Киева на этот вопрос. Об этом в среду, 3 ноября, сообщил в интервью РЕН ТВ первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Сегодня я опубликовал в своем Telegram, что исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор отреагировала на наше письмо. Она прислала письмо что озабочена ситуацией. Сказала, что ЮНИСЕФ должны выйти на партнеров из Украины и поговорить с самой Фаиной. Ситуация из ряда вон выходящая, и она заслуживает реакции генсекретаря», отметил Полянский.

Дипломат также добавил, что получил сообщение, что на Украине отреагировали на ситуацию.

В обращении к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу девочка попросила о помощи и выразила надежду на то, что ООН сможет повлиять на Киев, чтобы личная информация детей была удалена с «Миротворца», а сам портал был заблокирован. В офисе генсека 19 октября сообщили о получении письма от Фаины Савенковой.

19 октября школьница призвала президента Украины Владимира Зеленского закрыть сайт «Миротворец», в базу которого она включена как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности страны. Она также указала на то, что размещение личной информации о людях на портале может угрожать их жизни.

В конце мая Савенкова записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, где призвала организацию не забывать о праве детей Донбасса на детство и мирную жизнь. После этого несовершеннолетняя была внесена в список лиц, якобы представляющих угрозу национальной безопасности Украины на сайте «Миротворец».

12 октября представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник назвал низостью внесение Савенковой в базу сайта. Ребенка обвиняют в «распространении фейков и собственных домыслов», а также в участии в писательских конкурсах в России, отметил Мирошник. На сайте размещены личные данные, фотографии и скриншоты публикаций девочки.

Маленькая писательница, в свою очередь, охарактеризовала публикацию личных данных детей на подобных сайтах как нарушение прав ребенка. По ее мнению, власти Украины никак не реагируют на нарушение прав детей в своей стране. Савенкова выразила надежду на то, что меры по блокировке сайта будут приняты.

Сайт «Миротворец» существует с 2014 года. Ресурс не имеет официального статуса, на территории России доступ к нему закрыт. Он публикует список, в котором обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их изменниками Украины.

В феврале Европарламент одобрил резолюцию по Украине, в которой содержится призыв к запрету деятельности «Миротворца». С инициативой о закрытии сайта также выступали украинские политики.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021