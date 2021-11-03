Из-за провала грунта недалеко от «Москва-Сити» перекрыли движение

В Москве на участке Краснопресненской набережной временно перекрыли движение транспорта из-за провала грунта. Об этом сообщил Telegram-канал столичного департамента транспорта во вторник, 2 ноября.

«Для проведения дорожных работ временно перекрыто движение на участке Краснопресненской набережной до 1-го Краснопресненского проезда», — проинформировали автомобилистов.

Ранее в этот день на Краснопресненской набережной провалился грунт. Длина ямы достигла 30 м, ширина — 20 м. На место происшествия прибыли правоохранители и экстренные службы. Пострадавших в результате инцидента не было.

Подобное происшествие в центре Москвы произошло в июле. Трехметровый провал грунта образовался на дороге в центре города в Малом Калитниковском проезде. Его глубина составила около 3 м, а ширина — около 2 м.