Прямой эфир
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Москвой
Общество
Синоптик спрогнозировал «радиационный» туман в других регионах
Мир
Россия попросила у США конкретики о применении ядерного оружия
Мир
Байден назвал «тундру в огне» проблемой России
Спорт
«Ювентус» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов и вышел в плей-офф
Авто
В Москве создадут цифровую платформу для обучения водителей такси
Мир
Wizz Air по непредвиденным причинам вернула в Будапешт летевший в Москву самолет
Мир
Байден обвинил Россию и страны ОПЕК в увеличении цен на нефть
Общество
Вильфанд пообещал жителям Подмосковья очень теплую погоду
Мир
Джонсон с уважением отнесся к отсутствию Путина на климатическом саммите

Из-за провала грунта недалеко от «Москва-Сити» перекрыли движение

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве на участке Краснопресненской набережной временно перекрыли движение транспорта из-за провала грунта. Об этом сообщил Telegram-канал столичного департамента транспорта во вторник, 2 ноября.

«Для проведения дорожных работ временно перекрыто движение на участке Краснопресненской набережной до 1-го Краснопресненского проезда», — проинформировали автомобилистов.

Ранее в этот день на Краснопресненской набережной провалился грунт. Длина ямы достигла 30 м, ширина — 20 м. На место происшествия прибыли правоохранители и экстренные службы. Пострадавших в результате инцидента не было.

Подобное происшествие в центре Москвы произошло в июле. Трехметровый провал грунта образовался на дороге в центре города в Малом Калитниковском проезде. Его глубина составила около 3 м, а ширина — около 2 м.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021