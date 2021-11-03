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«Ювентус» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов и вышел в плей-офф
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«Ювентус» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов и вышел в плей-офф

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Туринский «Ювентус» одолел петербургский «Зенит» со счетом 4:2 в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА. Итальянцы досрочно гарантировали себе выход в плей-офф, а «Зениту» в пятом туре предстоит сразиться со шведским «Мальме».

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Встреча футболистов «Зенита» с итальянскими соперниками состоялась на родине последних, в Турине, 2 ноября. Они же на 11 минуте открыли счет в игре — нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала отправил в ворота гостей первый гол, но защитник Леонардо Бонуччи на 26-й минуте с автоголом уровнял счет команд. Ногами соперников «Зенит» получил первый мяч в свою пользу.

На 58-й минуте Дибала со второй попытки исполнил пенальти. На 73-й минуте Федерико Кьеза и Альваро Мората на 82-й довели счет до победного разрыва с гостями.

Второй гол «Зенит» реализовал с паса Артема Дзюбы силами Сердара Азмуна, пишет «Спорт-Экспресс».

В группе Н «Ювентус» с 12 очками — лидер. Команда досрочно вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Зенит» с тремя очками — на третьем месте турнирной таблицы.

Ранее, 29 октября, «Зенит» обыграл московский «Динамо» в матче 13-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». Команда завершила игру со счетом 4:1.

Но самый яркий за последние месяцы матч для российской команды состоялся 24 октября. Тогда разгромный для московского «Спартака» матч с «Зенитом» в рамках 12-го тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» завершился со счетом 1:7. Этот проигрыш москвичей стал крупнейшим в чемпионатах страны.

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