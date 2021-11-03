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Бояков не стал отвечать на вопрос о своем уходе из МХАТа

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Бывший художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков не стал отвечать на вопрос о своем уходе из театра и хлопнул дверью перед корреспондентами, заявив, что у них «нет совести».

2 ноября новый директор театра Владимир Кехман рассказал «Известиям», что после ухода из МХАТ им. Горького предыдущего руководства в театре больше нет разделений и изгоев.

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Ранее в этот день писатель Евгений Водолазкин назвал полной неожиданностью увольнение Эдуарда Боякова с поста художественного руководителя МХАТ им. Горького. Об этом доктор филологических наук и лауреат литературных премий рассказал «Известиям».

Также заслуженный артист России, худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев рассказал «Известиям», что за время работы Боякова на посту художественного руководителя МХАТа в театре появилось больше публики, туда пришли работать приличные артисты.

Накануне вечером Эдуард Бояков написал заявление об уходе с поста художественного руководителя МХАТ им. Горького. По его словам, директор Владимир Кехман предложил ему написать заявление, и он это сделал, несмотря на пятилетний контракт.

О том, что генеральным директором МХАТ им. М. Горького назначен Владимир Кехман, сообщили «Известиям» в Министерстве культуры РФ 27 октября.

Резонанс вокруг театра вызвала премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади. На одну из главных ролей была приглашена телеведущая Ольга Бузова, она исполнила роль Беллы Шанталь, певицы кабаре, которая «вызывает у всех усмешку». 31 августа худрук Бояков сообщил о продлении контракта с ней на участие в постановке.

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