Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 ноября

Отсутствие осадков, туман, переменная облачность и до 7 градусов тепла — такая погода ожидает жителей столицы в среду, 3 ноября. Соответствующие данные были опубликованы на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 5 до 7 градусов выше нуля, ночью — от +3 до +5 градусов.

В Московской области в дневное время суток синоптики обещают от 4 до 5 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до нулевой отметки.

Прогнозируется ветер юго-восточного направления со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

1 ноября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что в начале ноября жителей столичного региона ожидает теплая сентябрьская погода. Он отметил, что погодное развитие в регионе отстает на 5–6 недель от климатической нормы.

Густой туман окутал улицы столицы ночью. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще.

Гидрометцентр объявил о введении в Москве «желтого» уровня опасности из-за тумана. Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман.