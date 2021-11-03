Прямой эфир
Авто
Собянин утвердил субсидии на покупку такси для перевозки колясочников
Общество
Ивана Сафронова поместили в карцер за попытку настроить телеантенну
Интернет
Тарантино продаст семь сцен из «Криминального чтива» в качестве токенов
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Москвой
Общество
Синоптик спрогнозировал «радиационный» туман в других регионах
Мир
Россия попросила у США конкретики о применении ядерного оружия
Мир
Байден назвал «тундру в огне» проблемой России
Спорт
«Ювентус» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов и вышел в плей-офф
Авто
В Москве создадут цифровую платформу для обучения водителей такси
Мир
Wizz Air по непредвиденным причинам вернула в Будапешт летевший в Москву самолет
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 ноября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отсутствие осадков, туман, переменная облачность и до 7 градусов тепла — такая погода ожидает жителей столицы в среду, 3 ноября. Соответствующие данные были опубликованы на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 5 до 7 градусов выше нуля, ночью — от +3 до +5 градусов.

В Московской области в дневное время суток синоптики обещают от 4 до 5 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до нулевой отметки.

Прогнозируется ветер юго-восточного направления со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

1 ноября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о том, что в начале ноября жителей столичного региона ожидает теплая сентябрьская погода. Он отметил, что погодное развитие в регионе отстает на 5–6 недель от климатической нормы.

Густой туман окутал улицы столицы ночью. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще.

Гидрометцентр объявил о введении в Москве «желтого» уровня опасности из-за тумана. Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021